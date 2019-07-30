Махачкала, , 21:30 — REGNUM

Переход центральных телеканалов с аналогового на цифровое вещание в Дагестане состоится 14 октября 2019 года. Охват населения республики цифровым телерадиовещанием составляет 98%. Об этом сегодня, 30 июля, на совещании у главы региона доложил министр информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана Сергей Снегирёв, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя субъекта.

По состоянию на 27 июля в Дагестане не имеют возможности принимать цифровой телесигнал почти шесть тысяч домохозяйств. По словам министра, для уточнения их статуса и продолжения разъяснительной работы с населением, принимающим аналоговое вещание, специально созданный штаб разработал план-график с завершением подомовых обходов в августе и повторной адресной разъяснительной работой.

Снегирёв также рассказал, что подконтрольное ему министерство запустило региональную горячую линию, позвонив на которую, жители Дагестана могут как проконсультироваться, так и вызвать на дом волонтера для помощи в настройке цифрового оборудования.

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Как сообщало ИА REGNUM, по всей России проводится масштабная работа по переходу населения с аналогового на цифровое ТВ. Завершающий четвёртый этап запланирован на 14 октября 2019 года, аналоговый сигнал будет отключен в 21 регионе страны.