Лондон, , 09:35 — REGNUM Бывший глава правления обанкротившегося «Уралтрансбанка» и его владелец Валерий Заводов умер в возрасте 60 лет в Лондоне. Об этом 10 октября сообщило РБК со ссылкой на председателя Уральского банковского союза Валентину Муратову, хорошо знавшую покойного.

Она сообщила, что Заводов долго болел, но смерть наступила после обширного инсульта. Муратова предполагает, что похороны пройдут в Лондоне, так как там приживает сын Заводова.

Напомним, в октябре 2018 года у «Уралтрансбанка» решением Центрального банка России была отозвана лицензия. В декабре того же года уральский банк был признан банкротом. Позже в ЦБ заявили, что в деятельности банка были выявлены признаки вывода из него 1,4 млрд рублей. В июне 2019 года в отношении Заводова было возбуждено уголовное дело по статье 201 УК (злоупотребление полномочиями).