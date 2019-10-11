Гаага, Нидерланды, , 09:22 — REGNUM График проведения слушаний по делу о крушении малазийского Boeing-777 рейса МН17 на территории Украины составил Окружной суд Гааги. В пресс-релизе суда, распространенном 10 октября, говорится, что все заседания будут проходить в судебном комплексе «Схипхол», в котором предусмотрены усиленные меры безопасности.

Первые заседания должны пройти с 9 по 13 марта 2020 года. В этот период планируется определить детали судебного процесса. Также зал забронирован в 2020 году с 23 по 27 марта, с 8 июня по 3 июля и с 31 августа по 13 ноября, а в 2021 году с 1 февраля по 26 марта.

В релизе отмечается, что конкретные даты заседаний пока не определены.

Как передавало ИА REGNUM, пассажирский лайнер Boeing-777 кампании «Малазийские авиалинии» потерпел крушение 17 июля 2014 года. На его борту находилось 298 человек. Все они погибли.