Пекин, , 04:10 — REGNUM Китайская полиция раскрыла 90 банд и группировок в рамках кампании по борьбе с незаконной добычей песка в русле реки Янцзы, сообщили 10 октября в Министерстве общественной безопасности КНР.

Пресс-секретарь министерства Го Линь заявил, что за время годовой кампании, которая стартовала в январе 2019 года, полиция раскрыла 1667 уголовных дел, в которые было вовлеено 1,79 млрд юаней (около $252 млн). Более 2,88 млн кубометров незаконно добытого песка было изъято властями.

Он также отметил, что в рамках кампании задействованы полицейские подразделения из десяти регионов уровня провинции, а также Бюро общественной безопасности речного судоходства реки Янзцы. Отмечается также, что нелегальная добыча песка несет непосредственную угрозу экологии и безопасности навигации.