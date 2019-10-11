Пекин, , 04:03 — REGNUM От природных катаклизмов в Китае за первые три квартала 2019 года пострадали около 110 млн человек, 766 погибли, 103 пропали без вести и около 4,96 млн стали вынужденными переселенцами, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям КНР, передает 10 октября агентство Синьхуа.

Прямой экономический ущерб от разрушенных домов и погубленного урожая при разгуле стихии составил 306,32 млрд юаней (около $43,31 млрд) в период с января по сентябрь, сообщили в министерстве. В основном Китай пострадал от наводнений, тайфунов, геологических бедствий и засух за указанный период. В то же время ливни, землетрясения, низкие температуры, снегопады и лесные пожары нанесли ущерба относительно в меньшей степени.

Общее влияние природных катаклизмов за первые три квартала существенно снизилось относительно аналогичного периода за прошедшие пять лет в среднем. При этом, смертность и количество пропавших без вести, количество переселенцев, число разрушенных домов и прямой экономически ущерб снизились на 25%, 17%, 55% и 3% соответственно.