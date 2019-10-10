Гори, , 22:14 — REGNUM Акция за возвращение памятника Иосифу Виссарионовичу Сталину прошла на его родине, в грузинском городе Гори. Об этом 10 октября сообщило радио «Мозаика».

Акция была организована представителями Единой коммунистической партии Грузии и общественной организации «Дружба и справедливость». Участники организовали шествие от дома-музея Сталина к зданию мэрии, в нём приняли участие около 50 человек.

Люди шли с красными флагами и портретами Сталина в руках. Организаторы акции заявили журналистам, что акция является предупредительной, её участники не намерены останавливаться до тех пор, пока памятник не будет восстановлен, и будут выходить на митинги каждый день. Кроме того, ими будет проведён сбор подписей за восстановление памятника.

По мнению организаторов акции, памятник Сталину был демонтирован незаконно, они не единожды обращались в правительство Грузии с просьбой его восстановить, но результата не достигли.

Напомним, памятник Сталину высотой около семи метров был установлен на его родине, в грузинском городе Гори, в 1952 году, демонтировали его в 2010 году, когда пост президента Грузии занимал Михаил Саакашвили. В настоящее время памятник хранится на одном из складов за пределами Гори.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отказе администрации города Читы в Башкирии в просьбе коммунистов установить памятник Сталину к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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