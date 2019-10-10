Черепаново, Новосибирская область, , 20:51 — REGNUM В Новосибирской области полицейские задержали начальника отдела судебных приставов по Черепановскому району. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД РФ по региону, он задержан с поличным «при получении незаконного денежного вознаграждения».

Установлено, что подозреваемый получил 300 тысяч рублей от гражданина за незаконное снятие ареста с недвижимого имущества без оплаты задолженности в рамках исполнительного производства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере» (ч.5 ст.290 УК РФ).

Проводится расследование.