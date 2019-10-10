В аэропорте «Кольцово» восстановили проведение взлётно-посадочных операций. Об этом сообщает ЕАН.

Екатеринбург, , 17:12 — REGNUM Аэропорт не работал более шести часов. Самолёты отправлялись на запасные авиаплощадки в Челябинске, Перми и Тюмени. Также был запрещён вылет из аэропорта.

В «Кольцово» сообщают, что экстренные службы аэропорта оперативно справились со своими обязанностями. Все взлётно-посадочные операции осуществляется без ограничений.

Напомним, ранее в аэропорте экстренно сел военный самолёт Ан-12. Из-за инцидента работа самолёта была заблокирована. Никто не пострадал. Самолёт уже отбуксировали на военный аэродром.

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