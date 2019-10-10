Москва, , 17:04 — REGNUM Вводить наказание для родителей за то, что их дети употребляют табачную продукцию, неэффективно и несправедливо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила исполнительный директор общероссийской общественной организации в защиту семьи и традиционных семейных ценностей «АРКС» Анна Садриева.

«Надо начать с ребенка. Сперва ребенку объяснить о вреде курения и о том, что это в принципе отклонение от нормы, что это вредная привычка. Если ребенок не понимает, то необходимо принимать воспитательные меры. И если родители совсем никаких мер не предпринимают и считают это нормой, то, может, и стоит поднять разговор, чтобы провести беседу с родителями. Но если выявлен факт того, что ребенок курит, и тут же наказывать родителей, я считаю, это неправильно», — отметила общественный деятель.

Садриева заявила, что для профилактики курения среди детей и подростков вместо наказания родителей следует активнее проводить беседы в учебных заведениях о вреде этой привычки. В частности, можно даже включить профилактику табакокурения в школьную программу, чтобы рассказывать о её вреде на уроках обществознания.

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