Тверь, , 16:29 — REGNUM В Тверской области был расширен перечень получателей единовременной денежной выплаты ко Дню Победы. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в 2020 году впервые выплату получат труженики тыла, вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также «дети войны», статус которых был официально утвержден региональным законом в 2019 году.

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и вдовы погибших участников Великой Отечественной войны получат выплату, как и в предыдущие годы. Всего в 2020 году губернаторские выплаты получат более 107 тысяч человек. На это в бюджете предусмотрено более 200 миллионов рублей.

Региональный закон, устанавливающий статус «детей войны», был принят весной 2019 года. Гражданам, родившимся с 1 января 1928 года по 31 декабря 1945 года — это более 90 тысяч жителей региона, — удостоверения «детей войны» начнут выдавать с 1 января 2020 года.