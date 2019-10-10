Нарьян-Мар, , 16:06 — REGNUM Депутаты Ненецкого окружного собрания встали на сторону населения в вопросе распределения рыбных участков — местные жители все чаще жалуются на то, что им негде ловить рыбу.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе окружного парламента, предложения по изменению федерального закона «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» представил вице-спикер Матвей Чупров .

Суть изменений заключается в том, что предоставление водного объекта, расположенного на территории традиционного природопользования, в пользование гражданам и юридическим лицам для осуществления предпринимательской деятельности должно осуществляться с учетом мнения жителей, проживающих на территории и занимающихся традиционным природопользованием. Механизм учета такого мнения предлагается установить в федеральном законе.

«Депутаты предлагают, чтобы их выделение согласовывалось с населением. Это позволит исключить негативные последствия и права людей, которые ведут традиционный образ жизни, будут защищены. Коллизия в том, что нормы распространяются на природные ресурсы, а на водные ресурсы нет. В настоящее время рыбучастки, которые уже сформированы, вызывают недовольство у жителей. Например, в районе Омы, Нельмин Носа, Голодной Губы, Трех Бугров, Чиже сформированы участки под промышленное производство. При этом эти решения не согласованы с населением. На каком-то участке реки или озере появляется один хозяин, а традиционное рыболовство становится закрытым и люди там не могут ловить рыбу», — заявил Чупров.

При этом депутат отметил, что недавно в окружном Собрании состоялось рабочее совещание по этому поводу, встречались с представителями профильного департамента. В результате переговоров представители профильного ведомства рассмотрят этот вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, жалобы на невозможность ловли рыбы звучат и в других прибрежных регионах станы. Коренные народы Сахалина, Хабаровского края, Камчатки также жалуются на то, что все уловы забирают крупные рыбопромышленники, а аборигенам, которым жизненно необходима рыба в рационе, не достается ничего.