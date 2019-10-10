Москва, , 14:42 — REGNUM Законопроект о проведении религиозных обрядов на стадионах внесли в Госдуму депутаты во главе с Михаилом Дегтярёвым (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября.

Согласно поправкам, религиозные обряды и церемонии могут проводиться в спортивных сооружениях по просьбам участников физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий в помещениях, специально определяемых организаторами мероприятий для таких целей.

Указанные помещения определяются организаторами физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий исходя из наличия и в пределах возможностей, предоставляемых собственниками, пользователями объектов спорта организаторам таких мероприятий по использованию помещений в спортивных сооружениях.