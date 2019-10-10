Ростов-на-Дону, , 14:34 — REGNUM Численность населения Ростовской области за период с января по август 2019 года сократилась на 12 тыс. 719 человек. Такие данные приводятся в новом докладе Ростовстата «Об итогах естественного движения населения Ростовской области».

«По предварительным данным, в январе-августе 2019 года в Ростовской области зарегистрировано 25 тыс. 170 родившихся и 37 тыс. 889 умерших», — говорится в докладе.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам семи месяцев 2019 года количество смертей в Ростовской области также превысила рождаемость.

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