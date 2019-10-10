Копенгаген, , 13:44 — REGNUM Представитель датской партии «Венстре» Ингер Стойберг в связи с инициативой правительства повысить уровень видеонаблюдения в общественных местах заявила, что партия в целом положительно рассматривает это предложение, поскольку полиции должна быть предоставлена возможность обеспечивать безопасность и порядок. Партия «Венстре», однако намерена сначала полностью изучить законопроект властей.

«Для нас решающим является соблюдение баланса между личной свободой и безопасностью в обществе», — заявила Стойберг. Такую же позицию высказала представитель «Консерваторов» по политическим вопросам Метте Абильгор — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен пообещала в скором времени опубликовать окончательную версию законопроекта. Известно, что правительство предлагает дополнительно установить 300 камер видеонаблюдения в тех местах, где полиция посчитает нужным, а также расширить возможности правоохранительных органов по наблюдению за общественными зданиями.