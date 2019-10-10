Зарплаты врачей в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н.Н. Блохина достигают 300 тыс. рублей, заявил директор НМИЦ Иван Стилиди в интервью «Известиям».
Москва, 10 октября 2019, 10:05 — REGNUM Он рассказал, что директор института получает 180 тыс. рублей, его заместители — 220 тыс. рублей.
«У врачей зарплаты разные: от 160 до 300 тыс. рублей», — сообщил директор.
По его словам, зарплата у руководства НМИЦ «ниже, чем у многих уже ставших известными врачей из отделений трансплантации костного мозга и химиотерапии гемобластозов».