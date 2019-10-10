История вопроса

В сентябре 2019 года Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина в Москве оказался в центре кадрового скандала. Появилась информация сначала о массовых сокращениях ставок в НМИЦ, а затем и массовых увольнения врачей. Персонал медучреждения жалуется на непростые условия работы, а также на действия нового руководства центра, якобы занимающегося кадровыми манипуляциями и оказывающим давление на сотрудников. Ситуацией уже заинтересовались в Министерстве здравоохранения РФ.