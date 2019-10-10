Владивосток, , 09:51 — REGNUM В рамках национального проекта «Демография» во Владивостоке повышают компьютерную грамотность старшего поколения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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С начала 2019 года в Приморье за парты компьютерных классов по проекту «Бабушка и дедушка онлайн» сели более 400 пенсионеров. Сам же проект появился в Приморском крае в 2014 году. За это время свидетельства об окончании бесплатных компьютерных курсов получили почти 3,6 тысячи пожилых людей.

Пожилых людей обучают элементарной компьютерной грамотности, дают основы информационной безопасности, и в частности, проводят занятия по использованию приложения «Сбербанк-онлайн».

"Для пенсионеров компьютерная грамотность — это преодоление социальной и информационной изоляции, возможность творческой самореализации. Современные технологии существенно расширяют круг общения, а значит интернет-пользователю проще адаптироваться в новых для себя условиях заслуженного отдыха. Это то самое активное долголетие, к которому мы стремимся, реализуя нацпроекты», — рассказал врио вице-губернатора Приморья Сергей Максимчук.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 автомобилей для социальной поддержки лиц старшего поколения получили в Приморье в рамках реализации национального проекта «Демография».