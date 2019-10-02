Владивосток, , 05:22 — REGNUM Транспортные средства повышенной проходимости будут направлены в удалённые районы края в рамках программы «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Начиная с февраля 2019 года Приморский центр социального обслуживания населения начал получать автомобили по нацпроекту «Демография», которые предназначаются для доставки пожилых людей в медицинские учреждения. Часть этих машин оборудована для перевозки маломобильных граждан.

Всего Приморье получит 27 таких машин. В настоящее время они уже работают в Дальнереченском, Пожарском, Красноармейском и Кировском районах. К пилотному проекту «Междисциплинарные мобильные бригады» присоединился город Владивосток, а также села Артемовского, Партизанского и Спасского районов.

Как сообщало ИА REGNUM, расходы на здравоохранение в 2020 году в России вырастут в два раза — до 320 млрд рублей. Ещё примерно на 20 процентов будут увеличены расходы на образование и демографию.