Пекин, , 05:16 — REGNUM Смертность в стационарах постепенно снижается в Китае, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, передает 9 октября агентство Синьхуа.

Как сообщили в ведомстве, смертность в стационарах Китая упала с 1,1% в 2005 году до 0,44% в 2018 году. Как отметил представитель комиссии Го Яньхун, смертность госпитализированных пациентов с острым инфарктом миокарда снизилась с 6,12% в 2014 году до 5,02% в 2017 году.

Он также отметили, что смертность пациентов с желудочно-кишечными кровотечениями упала с 3,59% в 2014 году до 1,72% в 2017 году. Смертность при черепно-мозговых операциях с большой степенью риска также продолжает падать пять лет подряд.

Отметим, что общее количество медицинских работников и работников сферы здравоохранения в Китае превысило 12,3 млн человек, а количество медицинских учреждений приблизилось к одному миллиону в 2018 году. Относительно 1949 года средняя ожидаемая продолжительность жизни в Китае выросла с 35 лет до 77 лет в 2018 году.