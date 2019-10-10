Пекин, , 05:10 — REGNUM Место проведения Пекинской международной садоводческой выставки станет многофункциональным местом после завершения мероприятия, сообщает 9 октября агентство Синьхуа.

Площадка занимает место 503 га в северном пригороде Пекина — районе Янцин. Она превратится в базу обучения экологической культуре, заявил заместитель исполнительного директора координационного бюро выставки Чжоу Цзянпин.

По его словам, экология места и вспомогательные сооружения позволят стимулировать развитие экотуризма, а также соорудить здесь вспомогательную площадку для проведения зимней Олимпиады 2022 в Пекине. Кроме того, здесь продолжат показывать инновации в области сельского хозяйства.

Напомним, что Пекинская международная садоводческая выставка является крупнейшей в своем роде. Она была открыта для посещения гостей еще 29 апреля текущего года. За это время, как сообщало ИА REGNUM, она успела привлечь более 7,8 млн посетителей.

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