Тегеран, , 03:00 — REGNUM Иранские власти приняли решение отпустить задержанную ранее гражданку России Юлию Юзик, заявило 10 октября посольство РФ в Тегеране.

В заявлении сказано, что МИД РФ и посольство России в Тегеране добились от иранских властей освобождения журналистки Юлии Юзик. Она вылетела в Москву сегодня рано утром.

Юзик была задержана 2 октября в столичном иранском отеле, где она остановилась. В посольстве РФ утверждали, что журналистка не поставила российских дипломатов в известность о проблемах, возникших у неё в связи с изъятием паспорта в аэропорту имени имама Хомейни.