Новосибирск, , 02:14 — REGNUM В Новосибирске учителя начальных классов средней школы № 151уволили по статье Трудового кодекса за физическое или психологическое насилие.

Как пишут «НГС Новости», произошло это после того, как она во время урока вывела из класса расшалившегося первоклассника за ухо.

По словам юриста Константина Зиновьева, который представлял интересы школы в суде, на учителя были жалобы со стороны родителей с самого начала учебного года — в 2018 году ей дали первый класс. Жаловались на то, что плохо даёт знания, некоторые писали заявления о переводе детей в другие классы.

Как рассказала мать пострадавшего ребёнка, компрессы на ухо делали неделю, водили в поликлинику, где сказали, что «это травма и надо ехать в травматологию». После этого родители написали на учителя заявление в полицию.

Сам педагог заявляет, что дети её оболгали, а медицинские справки, по её мнению, куплены. Она уверяет, что учителя и родители единодушно выступили против неё, а настроила всех директор школы.

Однако суд отказался восстановить учителя на работе. Однако она намерена подавать апелляцию.

Тем временем, юрист Константин Зиновьев отмечает, что указанная статья для преподавателя — «волчий билет»: вряд ли кто-то захочет взять в школу педагога, замеченного в насилии.