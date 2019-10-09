Москва, , 17:58 — REGNUM Оплата труда работников первичного звена здравоохранения должна быть справедливой, заявил 9 октября президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

На приеме у врача Rk.gov.ru

Глава государства попросил председателя правительства доложить о предложениях по модернизации первичного звена в медицине.

«И очень важный вопрос — это оплата труда. Она должна быть справедливой, должна мотивировать людей к эффективной работе, и без эффективного решения вопросов в том числе и в этом сегменте, в первичном звене здравоохранения, мы, конечно, не решим один из главных вопросов здравоохранения в целом — это кадровый вопрос», — сказал Путин.

2 октября президент проводил совещание с членами федерального правительства, на котором обсуждалась тема реформирования данной отрасли. Тогда докладчиком выступила глава Минздрава Вероника Скворцова, рассказавшая о планах развития инфраструктуры оказания медицинской помощи в России, а также об изменениях в оплате труда специалистов. Во-первых, планируется увеличить до 55% долю оклада в оплате труда медработников, а во-вторых, установить минимальные размеры оплаты труда врачей в каждой категории.