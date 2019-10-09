Ростов-на-Дону, , 12:25 — REGNUM Южный окружной военный суд вынес приговор по делу об убийстве и разбое, фигурантом которого стал уроженец Томской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда 9 октября.

Военнослужащий совершил преступление в августе 2018 года в Сочи, следует из материалов уголовного дела. Рядовой с ножом напал на мужчину, чтобы завладеть автомобилем. После того, как автовладелец перестал подавать признаки жизни, он выбросил тело на свалку, устроил поджог и скрылся с места преступления на автомобиле убитого.

«Он признан виновным в совершении указанных преступлений, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в суде.

Приговор в законную силу не вступил.