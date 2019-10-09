Нур-Султан, , 11:49 — REGNUM Повышение пропускной способности на пунктах пропуска российско-казахстанской границы планируется обсудить в рамках форума межрегионального сотрудничества в Омске. Об этом 9 октября заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, сообщает агентство «Казинформ».

Министр прокомментировал ситуацию на некоторых пунктах пропуска, на которых возникают автомобильные заторы. «Действительно, такая проблема существует, но она носит сезонный характер», — сказал Тлеуберди.

По его словам, заторы возникают весной и летом, когда фрукты и овощи перевозят из стран Туркестана в Россию. Ситуация также зависит от пропускной способности пунктов и маршрутов поставщиков.

Отметим, на границе между Россией и Казахстаном действует 51 пункт пропуска, в том числе 30 автомобильных, 20 железнодорожных и 1 речной.