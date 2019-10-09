Дакка, , 11:06 — REGNUM Правоохранительные органы Бангладеш расследуют резонансное убийство студента, раскритиковавшего решение премьер-министра страны Шейх Хасины по поводу соглашения о разделе вод с Индией, об этом 9 октября сообщает Associated Press.

Преступление произошло в минувшие выходные в университете Дакки и вызвало массовые акции протеста. Сотрудники правопорядка задержали 11 студентов, подозреваемых в убийстве.

Премьер-министр страны пообещала семье погибшего справедливое расследование преступления. Акции протеста продолжаются.

Близкие убитого утверждают, что причиной расправы над студентом стал его пост в социальной сети Facebook, в котором он подверг критике соглашение о разделе вод реки Атрай, подписанной во время визита Хасины в Нью-Дели.

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