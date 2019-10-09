Фошань, Китай, , 06:11 — REGNUM Китайская народная республика отпраздновало своё 70-летие. В Пекине прошёл грандиозный парад, много официальных мероприятий. Но так и должно быть в столице. Однако Китай огромен. За тем, как праздновали китайцы День рождения своей страны далеко от столицы, в южной провинции Гуандун, 7 праздничных дней наблюдал корреспондент ИА REGNUM.

Праздничный салют на площади в Гуанчжоу Ольга Демиденко © ИА REGNUM

Улицы Гуанчжоу и Фошаня украшены символикой КНР, праздничными инсталляциями Ольга Демиденко © ИА REGNUM

В провинции Гуандун, что на юге Китая, тоже, конечно, было очень празднично. Гуандун, административным центром которой является город Гуанчжоу, за последние годы стала одной из наиболее развитых провинций Китая. Города и деревни провинции украшены государственными флагами КНР, символами побед трудового народа. В деловом центре Гуанчжоу, где расположена вторая в мире по высоте телебашня Кантон Тауэр (600 метров), в окружении грандиозных небоскребов международных и китайских корпораций, на площади 30 сентября, в канун праздника, и 1 октября в День рождения КНР, было весело и многолюдно. Было много музыки, салютов и фейерверков, на которые китайцы большие мастера.

Улицы Гуанчжоу и Фошаня украшены символикой КНР, праздничными инсталляциями Ольга Демиденко © ИА REGNUM

Праздник на площади в Гуанчжоу Ольга Демиденко © ИА REGNUM

Центр Гуанчжоу, вечер праздничного дня, корреспондент ИА REGNUM Ольга Демиденко и Михаил Демиденко Ольга Демиденко © ИА REGNUM

С наступлением темноты все небоскребы загорелись огнями и город начал переливаться — как диковинный драгоценный камень, всеми мыслимыми цветами. На площадь в эти дни стекалось особенно много народа, хотя центр города, в котором только по официальным данным проживает 14 млн человек, пустым не бывает.

Центр Гуанчжоу, вечер праздничного дня Ольга Демиденко © ИА REGNUM

На улицах и площадях Гуанчжоу, да и других городов в эти праздничные дни, нет столпотворения. Порой они казались почти пустыми. Вопрос транспортной доступности в китайских городах решается более, чем успешно — очень развита «подземка» (метро), автобусное сообщение, служба заказа такси и прочие виды транспорта, включая водный — на уютном речном трамвайчике можно с комфортом доехать до нужной точки города или даже совершить небольшой круиз по Жемчужной реке.

Вечером предпраздничного дня на центральной площади Гуанчжоу было много людей с флажками КНР, наклейками в виде флага Китая или сердечка с символикой страны, означающей «Я люблю Китай». Девушка — волонтёр, продающая наклейки и флажки, очень обрадовалась русским покупателям: «Вы иностранцы! Вы купили! Можно, я вас сфотографирую?».

Пожилой таксист, тоже сразу распознал туристов из России и восхитился: «Русские? Хорошо. Я слушал Путина. Хорошо».

Посмотреть на праздник можно с высоты птичьего полета — на 70-м этаже Международного финансового центра (IFC), в котором 103 надземных этажа и ещё 4 подземных, можно насладиться видами на сверкающий огнями праздничный город.

Вид на вечерний праздничный Гуанчжоу с 70-го этажа Международного финансового центра Ольга Демиденко © ИА REGNUM

Вид на вечерний праздничный Гуанчжоу с 70-го этажа Международного финансового центра Ольга Демиденко © ИА REGNUM

Находясь далеко от Пекина можно вместе с китайцами посмотреть военный парад в столице — повсюду, даже в фешенебельных торговых центрах, размещены огромные экраны — смотреть можно было буквально в прямом эфире.

В Гуанчжоу есть на что посмотреть. Например, уцелевший и тщательно сохраняемый старый Кантон (старое название Гуанчжоу времен французской колонизации) — несколько станций на метро буквально возвращают на несколько столетий назад. Небольшой островок печального колониального прошлого Китая. Именно здесь, в Гуанчжоу, начались и трагически завершились «опиумные войны». Они завершились поражением Китая. «Великая» «цивилизованная» Британия заполнила Китай смертоносным наркотиком, что привело к распространению наркомании и массовому вымиранию населения.

Римско-католический кафедральный собор Святого сердца, Гуанчжоу, островок старого Кантона в окружении современного мегаполиса Ольга Демиденко © ИА REGNUM

Римско-католический кафедральный собор Святого сердца, Гуанчжоу, островок старого Кантона в окружении современного мегаполиса Ольга Демиденко © ИА REGNUM

Самый большой в Юго-Восточной Азии действующий римско-католический кафедральный собор Храм святого сердца расположен в старом Кантоне. Его строительство началось в 1861 году и завершилось в 1888. Это одна из немногих церквей в мире, полностью построенная из гранита. В основание собора заложен камень из Иерусалима и засыпан килограмм земли из Рима.

Бронзовые фигурки на одной из улиц Фошаня, рассказывающие об истории борьбы китайского народа за свое будущее Ольга Демиденко © ИА REGNUM

Гуанчжоу за свою более, чем 2000-летнюю историю пережил и войны, и период французской оккупации, и страшный период японской оккупации, и много горя и бед, только в 1946 году вернувшись домой — в состав КНР. Но сегодня о мрачном прошлом напоминают только исторические памятники. Сегодняшний Гуанчжоу — центр легкой промышленности Китая, туристический, промышленный и транспортный центр. После объявления Гуанчжоу открытым, в нём образовалось две экономико-технологические зоны развития. Здесь расположены сотни тысяч предприятий по производству оборудования, текстиля, мебели, и так далее. Здесь же находятся около сотни международных оптовых рынков различных видов товаров.

К священной горе Будды в Фошане в праздничные дни стекалось огромное количество туристов Ольга Демиденко © ИА REGNUM

Рядом с Гуанчжоу расположен «небольшой» городок Фошань (чуть более 7 млн человек). Сюда, пользуясь выходными днями, устремились десятки тысяч туристов. Здесь находится одна из буддистских святынь — гора Будды. Гора Сицяо — это потухший вулкан возрастом от 40 до 50 млн лет. На высоте 1 135 футов над уровнем моря высится грандиозный исполин — статуя Великой богини Гуанинь. Здесь же расположен огромный древний храмовый комплекс. Само название города Фошань переводится как «Гора Будды».

Исполинская статуя Великой Гуанинь Ольга Демиденко © ИА REGNUM

Добраться до вершины горы — занятие довольно утомительное, но оно того стоит. Впрочем, по пути есть на что посмотреть — это, вне всяких сомнений, одно из красивейших мест провинции Гуандун.

На священной горе Будды в Фошане Ольга Демиденко © ИА REGNUM

Впрочем, в самом Фошане тоже есть на что посмотреть. Например, побывать в музее одного из самых знаменитых людей Фошаня — учителя легендарного Брюса Ли — Ип Мана, мастера китайского боевого искусства кунг-фу Вин-Чунь.

Музей знаменитого Ип Мана, учителя легендарного Брюса Ли Ольга Демиденко © ИА REGNUM

Музей знаменитого Ип Мана, учителя легендарного Брюса Ли Ольга Демиденко © ИА REGNUM

Каждый, кто прославил свою страну, достоин поклонения в Китае. И Ип Мана, умершего в возрасте 79 лет, помнят и чтут на его родине, в Фошане. И это не смотря на то, что Ип Ман после победы Коммунистической партии уехал в Гонконг, так как являлся сторонником Гоминьдана, да к тому же ещё и в полиции служил. Какое-то время его имя действительно предавалось забвению в Китае, однако уже в 2002 году в Фошане на территории местного исторического музея был открыт музей имени Ип Мана. Таким образом, историческая роль великого китайского мастера боевых искусств была признана на родине.

Фошань Ольга Демиденко © ИА REGNUM

Фошань Ольга Демиденко © ИА REGNUM

Ощущение от праздника, посвященного 70-летию КНР, на юге Китая осталось светлым и радостным. Китайцы очень доверяют своему правительству и глубоко убеждены, что своим успехом и процветанием они обязаны только Коммунистической партии Китая. Общее впечатление — китайцы на юге страны отмечали праздник со спокойной гордостью. Люди просто радовались выходными, конечно, достижениями своей страны.