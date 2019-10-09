Москва, , 02:59 — REGNUM На Кипр, в Черногорию, Хорватию, Италию, Грецию могут поехать российские туристы, столкнувшиеся с дефицитом турпутёвок в Турцию, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в интервью «Говорит Москва».

Комментируя сообщения об ажиотажной спросе на путёвки в Турцию, глава РСТ предложил «всё Средиземноморье», которое «и по погоде, и по инфраструктуре, да и по цене» сопоставимо с Турцией.

Барзыкин «Это, прежде всего, Кипр, который тоже пользуется большим спросом, и соседи рядом. Начиная от Балканских стран — это Черногория, Хорватия, и Италия, которая будет уже чуть дороже, и Греция».

Также он напомнил, что можно поехать в Латинскую Америку, страны Юго-Восточной Азии, Доминикану.

«В это время ещё низкий сезон. Думаю, замену, безусловно, найдут. Ёмкость рынка у нас, конечно, велика, но предложений более чем достаточно».

Напомним, 8 октября стало известно, что в Турцию раскуплены на этот месяц все путёвки. Отмечается резкий рост на поездки российских туристов в Анталью.

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