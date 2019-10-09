Москва, 9 октября 2019, 02:59 — REGNUM На Кипр, в Черногорию, Хорватию, Италию, Грецию могут поехать российские туристы, столкнувшиеся с дефицитом турпутёвок в Турцию, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в интервью «Говорит Москва».
Комментируя сообщения об ажиотажной спросе на путёвки в Турцию, глава РСТ предложил «всё Средиземноморье», которое «и по погоде, и по инфраструктуре, да и по цене» сопоставимо с Турцией.
Также он напомнил, что можно поехать в Латинскую Америку, страны Юго-Восточной Азии, Доминикану.
Напомним, 8 октября стало известно, что в Турцию раскуплены на этот месяц все путёвки. Отмечается резкий рост на поездки российских туристов в Анталью.
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