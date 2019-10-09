Москва, , 01:29 — REGNUM Информация о зарплате работающих в онкоцентре Блохина медсестёр в размере двух — пяти тысяч рублей, — это клевета, передаёт РБК.

Изданию сообщили в медучреждении, что на самом деле медсёстры получают, как минимум, раз в десять больше. При этом в центре отмечают, что могут подтвердить это документально.

В частности, медцентр готов, если на то будет дано согласие медсестры, заявивший о низкой оплате своего труда, предоставить сведения о её настоящей зарплате в 2019 году.

Центр Блохина уточнил, что у медперсонала в среднем зарплата находится на уровне 39 100 — 146 491 рублей в месяц.

В частности, в НИИ клинической и экспериментальной радиологии в среднем в месяц получаю 88 837 рублей, в НИИ детской онкологии и гематологии ежемесячная зарплата в среднем составляет 81 818 рублей, а в НИИ клинической онкологии — 72 961 рублей.

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Напомним, речь идёт о медсестре, которая работает в центре Блохина и утверждает, что зарплата её коллег составляет две — пять тысяч рублей. И из-за нищенской оплаты труда медсёстры решили массово уволиться, заявили в «Альянсе врачей».

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