Екатеринбург, , 05:00 — REGNUM Мэрия Екатеринбурга расписала по времени ввод новых станций метрополитена до 2035 года. Соответствующий документ опубликован на сайте горадминистрации.

Из текста следует, что к 2025 году в городе введут вторую ветку метро, однако не со всеми ожидаемыми станциями. Линия будет простроена от ВИЗа (станция «Янтарная) до ЖБИ («Каменные палатки).

Остальные станции («Театральная», «Студенческая», «Металлургическая» и «Уральских коммунаров») предлагают открыть к 2035 году.

Напомним, ранее в Екатеринбурге призвали строить новую линию метро каждый десять лет. Такое предложение высказал мэр Александр Высокинский.

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