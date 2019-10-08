Москва, , 19:20 — REGNUM У организаторов Всероссийской олимпиады школьников нет планов запретить победителям и призёрам прошлых лет повторно участвовать в состязаниях. Московские школьники, ранее уже побеждавшие в ВОШ, участвуют в них вновь, чтобы «проверить свои способности», уверен директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко. Об этом он заявил в комментарии ИА REGNUM, отвечая на вопрос о возможной отмене повторного участия победителей и призёров заключительного этапа ВОШ в олимпиадах по предмету, в котором они уже стали лучшими.

«Главная причина, почему ребята участвуют в состязании — это их интерес к предмету, желание продемонстрировать свои знания и проверить свои способности. Некоторые ребята стремятся проверить свои силы еще раз и участвуют в олимпиаде повторно. Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников могут поступить без экзаменов в любой российский вуз на профильное направление или засчитать 100 баллов вместо результата ЕГЭ по предмету олимпиады при поступлении на непрофильные направления. Также в этом году все победители, призеры и участники заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников получили денежные выплаты. Это достойная награда за успехи ребят и показатель того, что город ценит таланты», — заявил Ященко.

Вместе с тем сами участники олимпиад в беседе с корреспондентом ИА REGNUM признались, что выплаты в 100, 300 и 500 тысяч становятся отличной мотивацией, и многие пытаются «взять Всерос» и второй, и третий раз.

Также Ященко напомнил, что Всероссийская олимпиада школьников ежегодно проводится по 24 предметам, в ней участвуют более 6 миллионов человек. В соревновании четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В школьном этапе может участвовать любой желающий, начиная с 5 класса (а соревнования по русскому языку и математике начинаются уже в 4). В этом году ожидается рост численности участников за счёт появления онлайн-формата проведения: половина предметов на школьном этапе Всероссийской олимпиады, шесть предметов на муниципальном этапе. Возможность пройти олимпиаду онлайн — новшество этого года.

«К слову, абсолютное первенство по популярности среди предметов олимпиады занимает математика. Также положительную динамику показывает информатика. На муниципальном этапе к математике добавляются обществознание и английский язык. За девять лет количество победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады выросло более чем в три раза (с 278 до 946). Причем раньше олимпиадников готовили только несколько школ, а сейчас практически все школы имеют результаты на региональном уровне, а 228 школ — дипломантов федерального уровня. Такой результат — следствие роста массовости на всех этапах, количество участников на которых за девять лет выросло также практически втрое», — отметил Иван Ященко.

По его словам, подготовку ребят обеспечивают школы Москвы. Если школьник достигает результатов на городском этапе, то он получает возможность готовиться в составе сборной команды города в рамках профильных семинаров и выездных сборов.

«Эффективность работы школы по развитию таланта ребят — один из параметров рейтинга школ Москвы, поэтому каждый результат ребенка на заключительном этапе Московской или на региональном и заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников дает баллы в соответствии с опубликованной методикой. При этом учитывается максимальный результат ребенка, но не более чем по двум в методике предметам», — пояснил руководитель ЦПМ.

Добавим, что в настоящее время продолжается школьный этап ВОШ, но уже 19 октября стартует муниципальный этап олимпиад, который продлится до середины декабря.