Москва, , 18:10 — REGNUM Министерство внутренних дел Российской Федерации считает провокациями действия организаторов массовых протестов в Москве в преддверии Единого дня голосования. Об этом сегодня, 8 октября, заявил представитель Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка министерства внутренних дел России Юрий Денисенко на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

По словам Денисова, можно безусловно утверждать, что правоохранительные органы наблюдали четко скоординированные действия так называемых мирных протестующих. Координация несанкционированных протестов осуществлялась посредством социальных сетей.

Представитель МВД подчеркнул, что массовых беспорядков в столице удалось избежать только благодаря четким и тактически грамотным действиям сотрудников полиции и Росгвардии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июля и 3 августа в Москве прошли несанкционированные акции протеста, организованные сторонниками несистемной оппозиции в поддержку ряда лиц, которые не были зарегистрированы в качестве кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.