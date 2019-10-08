Санкт-Петербург, , 17:26 — REGNUM С января по сентябрь 2019 года в Санкт-Петербурге реализовано покупателям 3,2 млн кв. метров нового жилья. Это на 300 тыс. кв. м меньше, чем за такой же период 2018 года. Снижение продаж новостроек за девять месяцев составило 9,4%, подсчитали специалисты консалтингового центра «Петербургская недвижимость».

4 Строительство домов Дарья Драй © ИА REGNUM

Специалисты объясняют падение высокой базой прошлогодних продаж, когда из-за опасений перехода на новые принципы финансирования долевого строительства покупатели спровоцировали ажиотажный спрос и рост цен.

Средняя цена 1 квадратного метра массового жилья к октябрю составила 110,5 тыс. руб. в Петербурге и 74,1 тыс. руб. в пригородах, увеличившись на 5,8% и на 5,9% соответственно. По итогам года эксперты ожидают 8%-ное подорожание жилья в петербургском регионе.

«В 2019 году в Петербурге планируется ввести 3,4 млн кв. м жилой недвижимости», — напоминает ТАСС.

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