Москва, , 15:52 — REGNUM Дни Дюссельдорфа пройдут в Москве 10−13 октября. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра столицы 8 октября.

В рамках мероприятия пройдут различные мастер-классы, хореографический моноспектакль, литературно-музейный проект и концерт симфонического оркестра. Одним из организаторов Дней Дюссельдорфа является департамент культуры города Москвы.

11 октября в культурном центре «ЗИЛ» состоится хореографический моноспектакль коллектива «Cooperativa Maura Morales».

13 октября пройдет литературно-музыкальный вечер в Доме-музее Марины Цветаевой. В программе примут участие: директор института Генриха Гейне доктор Сабина Бреннер-Вильчек, известный актер Томас Карл Хаген и пианистка Наталья Лентас.

Также в этот день состоится концерт Дюссельдорфского симфонического оркестра в концертном зале «Зарядье».

С 1 по 14 октября на ул. Арбат проходит фотовыставка #VisitDuesseldorf.