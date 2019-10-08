Москва, , 15:38 — REGNUM Актрису Анастасию Заворотнюк могли выписать из московской клиники, где она находилась из-за злокачественной опухоли, по причине неэффективности лечения. Об этом сообщил врач-онколог НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Николая Блохина Игорь Долгополов, передает 8 октября «Звезда».

Он пояснил, что глиобластома, которую, вероятно, диагностировали у актрисы, не поддается лечению в случаях, когда удалить её хирургически нельзя. Лечение и поддерживающая терапия могут в таких случаях продлить жизнь пациента не более, чем на два года.

«Насколько я знаю, человек уже долго лечится, и не только в нашей стране», — сказал Долгополов.

Врач пояснил, что Заворотнюк могли выписать домой для получения паллиативной терапии. Возможен и второй вариант, что актрису отпустили из больницы на время перерыва в лечении, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, у Анастасии Заворотнюк диагностирована злокачественная опухоль головного мозга — глиобластома. Однако её родственники не подтверждают диагноз и не дают коммментариев о состоянии актрисы.

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