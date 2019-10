8 октября 2019 | Время чтения 7 мин

Артём Дубровский, Дарья Антонова, , 16:33 — REGNUM В Москве завершилась очередная выставка «Игромир», которая вновь позволила тысячам геймеров со всей страны окунуться в причудливый мир интерактивных развлечений. Мероприятие ежегодно прибавляет в масштабе и значимости — что одновременно становится и плюсом, и минусом для его посетителей. О крупнейшем в России игровом ивенте, прошедшем под знаком Хидео Кодзимы, и «косяках» со стороны его организаторов рассказывает корреспондент ИА REGNUM.

Участники выставки «Игромир» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Участники выставки «Игромир» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Экспозиция фестиваля в Крокус-Экспа (слева). Павильон выставки «Игромир» (справа) Дарья Антонова © ИА REGNUM (слева). Дарья Антонова © ИА REGNUM (справа)

Желающих посетить «Игромир» в Москве из года в год не становится меньше. Наоборот — к числу сотен тысяч (точная статистика посещений в 2019 году пока не опубликована) активных геймеров каждый раз прибавляются новые любители игровых проектов. Вот только помещение для проведения выставки не растёт вместе с числом посетителей. Как итог: километровые очереди на входе (даже очередь для VIP-посетителей и прессы раскинулась не несколько десятков метров) и наиболее интересных стендах. Усугубил ситуацию и тот факт, что в «Крокус Экспо» одновременно с «Игромиром» уже несколько лет проходит фестиваль фантастики Comic Con Russia.

Косплей на выставке «Игромир» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Косплей на выставке «Игромир» (слева). Косплей на выставке «Игромир» (справа) Дарья Антонова © ИА REGNUM (слева). Дарья Антонова © ИА REGNUM (справа)

Насладиться выставкой в окружении постоянных очередей, давки и враждебно-настроенных охранников действительно сложно. Судя по комментариям в официальной группе «Игромира» «ВКонтакте», многие посетители (даже те, кто оплатил дополнительные услуги вроде автограф-сессий) просто уехали из «Крокуса», даже не дождавшись своей очереди. Свою «ложку дёгтя» в адрес организации обоих мероприятий добавил и популярный видеоблогер Дмитрий Сыендук. В своём Twitter-аккаунте он отметил, что помещение уже не вмещает посетителей сразу двух ивентов, а большинство организаторских решений вызывает вопросы и путаницу для гостей.

https://twitter.com/sienduk/status/1180839673339535360

Таким образом, большинство посетителей просто не смогли ознакомиться с ассортиментом представленных на выставке «точек интереса». А посмотреть было на что! Во-первых, главным событием «Игромира-2019» стал приезд в Москву японского геймдизайнера и отца серии Metal Gear Хидео Кодзимы. На выставке он лично представлял свою новую игру Death Stranding, общался с фанатами и выступал на одной сцене с Мадсом Миккльсеном (актёр, сыгравший одну из главных ролей в предстоящей игре). Несмотря на огромную любовь к геймдизайнеру со стороны российских геймеров, даже визит Кодзимы омрачился проблемами с организацией.

Так, на закрытый показ геймплейного демо Death Stranding не смогло попасть большинство представителей СМИ и гостей выставки (для получения «пропуска» нужно было купить официальную атрибутику на сумму больше двух тысяч рублей). По словам счастливцев, всё же сумевших попасть на встречу с Кодзимой, геймдизайнер просто показывал геймплейный ролик (основные фрагменты из которого доступны в сети) и не давал никаких комментариев относительно ранее не показанных игровых элементов.

Вторая по величине очередь на «Игромире» образовалась у стенда Cyberpunk 2077. В импровизированном кинотеатре представители CD Projekt RED показывали геймплейное демо с выставки gamescom, которое комментировал один из российских разработчиков игры. В ролике зрителям продемонстрировали два варианта прокачки персонажа: нетраннер (хакер, специализирующийся на скрытном прохождении) и соло-силач (персонаж, ориентированный на ближний бой и агрессивную манеру игры). На выходе из кинозала зрители получали мешки с символикой предстоящей игры.

Игровой автомат Pac-Man Дарья Антонова © ИА REGNUM

VR гонки Дарья Антонова © ИА REGNUM

Свои стенды были и у других ожидаемых проектов. Особенно геймеры облюбовали (судя по очередям в несколько сотен человек) предстоящий шутер DOOM Eternal от id Software и Watch Dogs: Legion от Ubisoft. Храбрецам, сумевшим отстоять очередь, предстояло поиграть в демоверсии проектов на мощных игровых компьютерах и получить атрибутику с символикой этих игр. Особенно посетители отмечали DOOM Eternal — по словам тестеров, это «действительно лучшая игра id Software из когда-либо созданных».

Многие крупные издательские компании привозили на «Игромир» сразу несколько игр на пробу. Например, на стендах «Буки» можно было поиграть в Wasteland 3, Iron Harvest, Blacksad: Under The Skin и Asterix & Obelix XXL3. Но самым популярным среди их проектов ожидаемо стала Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Поиграть в неё не давали, но желающие (при помощи специального билета) могли посмотреть геймплейное демо с русской озвучкой в кинотеатре, стилизованном под «вампирский Сиэттл». А на выходе можно было сразу оформить предзаказ игры на PC.

Среди игр THQ Nordic особенно выделялись ремейки платформера SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom и шутера Destroy All Humans. А «вишенкой на торте» стало продолжение серии Darksiders с подзаголовком Genesis. Причём пройти демоверсию новой игры про всадников Апокалипсиса можно было в кооперативе с двух геймпадов.

Косплей на выставке «Игромир» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Комната для игр Дарья Антонова © ИА REGNUM

Представители Xbox в основном привезли с собой в «Крокус Экспо» уже вышедшие проекты. Среди них Gears 5, Code Vein, обновлённая Age of Empires 2 и Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint. Среди «новичков» же была Diablo-подобная Minecraft Dungeons, вокруг которой стабильно собиралась длинная очередь из маленьких геймеров.

Помимо «чисто игровых» стендов, своя площадка была у многих производителей техники, интернет-магазинов и популярных сайтов. Причём, в отличие от Comic Con (где все основные события происходят на главной сцене), на «Игромире» все мероприятия проходили прямо на стендах. Среди них викторины, конкурсы косплея, киберспортивные турниры по популярным дисциплинам, творческие конкурсы и особенно популярные — соревнования по Just Dance.

Особенно такими мероприятиями отличилась компания Blizzard Entertainment. Она уже традиционно располагалась на большой сцене, где ежечасно проходили различные развлекательные мероприятия: выступление Кристи Голден (автор книг по вселенной Warcraft и сценарист некоторых проектов компании), панель с актёрами озвучки игр Blizzard и, конечно же, фирменный конкурс косплея от Blizzard. На нём зрители могли насладиться работами косплееров в образах Джима Рейнора, Диабло, Гул’Дана и многих других персонажей из знаковых фантастических вселенных.

Косплей на выставке «Игромир» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Косплей на выставке «Игромир» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Правда, не только стенд Blizzard стал пристанищем для талантливых косплееров. Среди рядовых посетителей то и дело мелькали персонажи популярных видеоигр — в 98 случаях из 100 воссозданные на очень высоком уровне. Помимо «лёгких» костюмов на «Игромире» можно было встретить и «тяжёлые», и «невероятно тяжёлые» — так, один из косплееров создал костюм по вселенной Warhammer 40k, занимавший целый проход в павильонах «Крокус Экспо».

Отдельно хочется отметить вселенные Cyberpunk 2077, The Witcher и Mortal Kombat — косплееров по этим франшизам на выставке было больше всего, что несомненно говорит об огромной популярности проектов. После них уже традиционно идёт Overwatch от Blizzard Entertainment и десятки косплеев D. Va и Трейсер из этой игры. Отдельно на стенде Blizzard все желающие могли сфотографироваться с полноразмерной Мехой (пилотируемый робот D. Va), созданной руками российских умельцев, недавно выступавших на всемирном конкурсе косплея по Overwatch.

Велогонки Дарья Антонова © ИА REGNUM

Если смотреть на «Игромир 2019» с точки зрения представленных игр и проведённых мероприятий — то выставка определённо удалась. Развлечений было много, а посетители (те, кто стойко справился с длинными очередями) точно ушли с приятными воспоминаниями. Но если взглянуть на «Игромир 2019» с точки зрения организации — то выставка провалилась. Вполне возможно, что избежать огромных очередей, недовольных посетителей и проблем с переполненностью павильонов можно избежать — стоит лишь разделить «Игромир» и Comic Con Russia на два отдельных мероприятия. Неизвестно, прислушаются ли организаторы выставки к критике своих гостей, но при таком уровне недовольства у «Игромира» скоро может появиться конкурент.

