Москва, , 14:10 — REGNUM Представители СМИ не смогли попасть на встречу с известным японским геймдизайнером Хидео Кодзимой, который сейчас проводит свою презентацию на выставке «Игромир». Об этом 5 октября сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Когда журналисты пришли на мероприятие, выяснилось, что попасть на него они могут только в том случае, если ранее на стенде Death Stranding они приобрели официальную продукция с символикой проекта на сумму 2 тыс. рублей и более, и благодаря этому получили специальный браслет.

Таким образом, всех корреспондентов, которые пришли заранее, встали в очередь и попытались попасть на мероприятие в итоге оттеснили в сторону. Представители организаторов мероприятия сообщили, что им было разрешено пускать на встречу с Кодзимой только людей, имеющих браслеты.

Стоит отметить, что ранее представители компании Sony сообщили журналистам, что их имена внесены в список приглашённых на встречу.

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Напомним, Death Stranding — предстоящая игра Хидео Кодзимы, являющаяся эксклюзивом платформы PlayStation. Ранее ИА REGNUM сообщило, что издательство «Комильфо» представило на фестивале Comic Con Russia 2019 артбук, посвященный этой видеоигре.

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