Колпино, Санкт-Петербург, , 11:06 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан приезжий мужчина, который изобличен в крупном ограблении банка. Он успел потратить около четверти из похищенных более 8 млн рублей.

Преступление произошло вечером 17 сентября 2019 года в городе Колпино (входит в состав Санкт-Петербурга). Неизвестный злоумышленник вошел в помещение колпинского отделения «Совкомбанка» на улице Ижорского батальона. Пригрозив пожилой женщине-кассиру предметом, похожим на пистолет, налетчик похитил два номерных пакета, подготовленных для инкассации, в которых находилось 8 млн 210 тыс. рублей выручки, и скрылся.

Органами МВД было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Начались розыски преступника. На это потребовалось три недели.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», по подозрению в совершении этого преступления задержан 33-летний неработающий уроженец Ростовской области, около года проживающий в Петербурге без регистрации.

При обыске в его квартире в Колпино обнаружены 6 млн 316 тыс. рублей в банковских упаковках, а также пневматический пистолет «Байкал».

"На украденные деньги ростовчанин успел купить автомобиль BMW Х-5, наручные часы Guardo и три смартфона», — отмечает источник.

Подозреваемый находится под стражей.