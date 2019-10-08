Село Левокумское, Ставропольский край, , 11:02 — REGNUM Бывший глава Левокумского района Ставрополья Николай Напханюк и его сын Евгений признаны виновными по делу о вымогательстве взятки. Чиновника также осудили за превышение должностных полномочий, сообщили ИА REGNUM 8 октября в пресс-службе Следственного комитета края.

Установлено, что с сентября 2014 по март 2015 года Николай Напханюк неоднократно требовал от исполнительного директора ООО «Первая Ставропольская Агроперерабатывающая Корпорация (ПСАК)» взятку в размере свыше 3,8 млн рублей за выдачу разрешения на строительство объекта в селе Левокумское. Причем деньги, по замыслу чиновника, должны были быть перечислены на счет ЗАО «Октябрьский», гендиректором которого является его сын Евгений. Последний, таким образом, становился посредником.

В феврале 2015 года Евгений Напханюк изготовил фиктивные финансовые документы о якобы имевшейся у ООО «ПСАК» задолженности перед ЗАО «Октябрьский» и расчет об убытках сельскохозяйственного производства в виде упущенной выгоды. Затем он предоставил их для оплаты потерпевшему.

Однако исполнительный директор ООО «ПСАК» не пожелал идти на поводу у злоумышленников и сообщил о вымогательстве взятки сотрудникам краевого управления ФСБ.

Стоит отметить, что, помимо этого эпизода, чиновника обвиняют в еще одном. В феврале 2015 года, имея более 67% акций ЗАО «Октябрьский», он незаконно предоставил предприятию в собственность земельные участки на сумму свыше 4,6 млн рублей.

Суд своим приговором оштрафовал Николая Напханюка и его сына Евгения на 3,5 млн рублей и 1,5 млн рублей соответственно.

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