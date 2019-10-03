Ставрополь, , 13:16 — REGNUM Завершено расследование дела против бывшего замначальника отдела безопасности исправительной колонии №6 Ставропольского края Александра К. Он обвиняется в получении и вымогательстве взятки, а также злоупотреблении полномочиями, сообщили ИА REGNUM 3 октября в пресс-службе Следственного комитета Ставрополья.

Установлено, что с апреля по октябрь 2018 года обвиняемый вымогал деньги у осужденных, угрожая перевести их в камеры с более жестким режимом содержания. От одного из них он получил взятку в размере 14 тыс. рублей. Кроме того, по данным следствия, сотрудник колонии продавал осужденным телефоны, которые ранее у них же и изъял.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в СК.

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