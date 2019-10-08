ГУ МВД России по Москве намерено отсудить у блогера и оппозиционера Алексея Навального, а также его соратников около 18 млн рублей. Об этом 8 октября пишет «Коммерсантъ».

Москва, , 09:28 — REGNUM Столичный главк подал два иска в Симоновский районный суд Москвы по двум несогласованным акциям протеста — 27 июля и 3 августа. В первом иске ответчиком выступает Алексей Навальный и ещё несколько оппозиционеров, во втором — Любовь Соболь и Георгий Албуров. По первому иску полиция готовится отсудить 8 489 156 рублей, по второму — 9 402 033, пишет СМИ.

Ответчики с требованиями не согласны, они видят в этом попытку финансово измотать оппозицию.

После несогласованных акций в Москве иски были поданы «Мосгортрансом», «Московским метрополитеном», «Автомобильными дорогами», а также частными предприятиями.