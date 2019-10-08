Красноярск, , 09:17 — REGNUM Двухгодовалая самка белого медведя, спасённая в Норильске в июне этого года, переведена из карантинного отделения Красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» в новый вольер с бассейном. Об этом сообщила пресс-служба компании «Роснефть».

"Специально для медведицы в «Роевом ручье» был модернизирован временный вольер. Его площадь увеличили в два раза, построили бассейн и берлогу», — пояснили в компании.

Три месяца медведица находилась под наблюдением опытных ветеринарных врачей и зоологов красноярского парка. Для животного была разработана специальная диета, а также курс лечения и реабилитации. В результате медведица набрала дополнительные 41 кг веса и сегодня её здоровью ничего не угрожает.

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Напомним, в июне 2019 года самка белого медведя вышла к людям в поисках пищи. Животное едва не погибло от голода и сильного физического недомогания. Зверь, пытаясь выжить, питался чем придется, в том числе на местной свалке. Это стало причиной нарушения функции желудочно-кишечного тракта, что, по словам специалистов, является опасным состоянием для животного.

Под наблюдением опытного ветеринарного врача и зоолога медведь в специальной клетке успешно был доставлен в Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей», где уже содержится в конце 2018 года в пгт. Диксон медвежонок-сирота Урсула.

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