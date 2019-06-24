Минприроды: надо найти баланс между арктической экологией и экономикой

Москва, , 16:27 — REGNUM В марте 2019 года Минприроды направило на рассмотрение в российское правительство комплексный план «Реализация минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики». Он включил в себя 118 проектов (25 действующих, остальные в разработке), которые станут основой для развития Северного морского пути. Их общий бюджет оценивается около 10,5 трлн рублей.

На что в первую очередь направлен план и как вообще ведомство намеревается сохранять уникальную экосистему Арктики при ее интенсивном освоении, рассказал недавно «Российской газете» замминистра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов.

По словам высокопоставленного чиновника, комплексный план в целом направлен на то, чтобы обеспечить баланс между арктической экологией и экономикой. Для этого, например, при загрузке Северного морского пути предполагается отказ от мазута и дизельного топлива в пользу более экологичного сжиженного природного газа (СПГ). Причем это коснется не только судов, но и теплоснабжения прилегающих районов.

Этим же целям служит и национальный проект «Экология», который содержит в себе 7 федеральных проектов по арктической тематике. Например, «Чистый Воздух» предусматривает снижение вредных выбросов в атмосферу Норильска на 75 процентов к 2023 году. В рамках проекта «Чистая страна» предполагается устранить 18 объектов накопленного вреда в Мурманской и Архангельской областях, Ненецком автономном округе, Красноярском крае, Республике Карелия, Республике Саха (Якутия). Предполагается также очищение Кольского залива от затонувших судов и металлоконструкций.

Проектом «Сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма» предусмотрены программы по сохранению белого медведя и стерха. В акватории нацпарка «Русская Арктика» ученые скоро приступят к мониторингу китообразных (экспедиция «Трансарктика-2019»). Вообще, по разработанным дорожным картам и при поддержке российского бизнеса в нацпроект «Экология» могут быть включены новые виды: морские млекопитающие и дикий северный олень.

До 2024 года предполагается увеличить площадь особо охраняемых природных территорий на 3,4 млн гектаров. Будут созданы заповедник «Медвежьи острова», национальный парк «Кыталык» и заказник «Лаптевоморский» в Якутии, национальный парк «Койгородский» в Республике Коми.

На вопрос о проблемах и новациях в области обращения с отходами Мурад Керимов отметил: «Вывоз мусора из удаленных, малонаселенных и труднодоступных районов — одна из ключевых проблем. Например, в Красноярском крае Туруханский кластер образует 15 тысяч тонн отходов в год. Один поселок накапливает 13 килограммов мусора в день, который нужно вывозить за пятьсот километров».

Чтобы справиться с этой проблемой, замминистра указал на необходимость разработки инноваций и, в частности, упомянул разработку ученых из Новоуральска Свердловской области, создавших мобильную установку по деструкции мусора для удаленных районов. Внешне это небольшой автобус, который может перемещаться от одного населенного пункта к другому. В ней при температуре 1500 градусов без остатка распадается практически любой бытовой мусор, включая жестяные банки и стекло. Образующаяся в процессе энергия может быть использована для нужд самих поселений. Этой установкой уже заинтересовались на Ямале.

По мысли Керимова, одной из основных задач Минприроды является создание таких правовых условий, которые подталкивали бы природопользователей (государственных и частных) к соблюдению экологических стандартов.

В частности, заработал закон о наилучших доступных технологиях (НДТ), не имеющих аналогов в мире. НДТ уже применяются в проектах «Ямал-СПГ», «Арктик СПГ-2», «Ворота Арктики», при освоении Бованенковского месторождения. Экологическая модернизация затронет 20 крупных предприятий, таких как «Норильский никель», «Шахта Воркутинская», «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат», объекты «Лукойл-Коми» и Газпрома.

Недропользователей стимулируют сжигать не более пяти процентов от объема добытого попутного нефтяного газа (ПНГ). В случае превышения этого уровня плата за негативное воздействие на окружающую среду существенно вырастает.

Также разработаны законопроекты о предупреждении и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в акваториях и на суше.

В целом, по словам замминистра Мурада Керимова: «Арктические проекты долгосрочные, они будут влиять на развитие всей страны, и мы должны сделать всё возможное для этого стратегически важного региона».