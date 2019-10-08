Лос-Анджелес, США, , 03:00 — REGNUM Жители американского Лос-Анджелеса выложили видеокадры и фотографии неба над городом, в котором неизвестный самолет начертил надпись «VVP67». Предполагается, что таким образом неизвестный поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.

https://www.instagram.com/p/B3UwB1FjxAl

На опубликованных кадрах видно, как самолет заканчивает написание послания в небе над Лос-Анджелесом. Пользователи соцсетей предположили, что таким необычным способом было создано поздравление с 67-летием российского лидера Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября президент России Владимир Путин отмечает 67-й день рождения. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, праздник Путин решил отметить с родными и близкими.

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