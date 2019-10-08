Кито, , 02:47 — REGNUM Три нефтяных месторождения государственной компании Эквадора «Petroamazonas» были захвачены протестующими и остановили свою работу. Об этом 7 октября сообщило министерство энергетики и невозобновляемых ресурсов латиноамериканского государства.

Как сообщается, никто из работников компании не пострадал и не удерживается силой, с захватившими месторождения людьми «ведутся переговоры в мирной форме».

Как сообщало ИА REGNUM, в Эквадоре продолжаются массовые протесты против отмены властями с 3 октября субсидий на топливо, что привело к росту цен на дизельное топливо и бензин более чем на 120%.

В стране введено чрезвычайное положение. Число задержанных достигло 477 человек.

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