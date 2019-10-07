Цхинвал, , 23:17 — REGNUM В Южной Осетии началась вакцинация против гриппа. Об этом 6 октября сообщает югоосетинское информагентство «Рес».

В министерстве здравоохранения республики отметили, что в данный момент вакцинация проводится на базе поликлиники республиканского многопрофильного кластера и районных больниц. На этой неделе будут проводиться и выездные формы проведения вакцинации.

Жители столицы республики активно включились в процесс. Порой у входа в прививочный кабинет поликлиники образуются очереди.

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