Москва, , 22:46 — REGNUM Врач Александр Мясников рассказал о некоторых симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний. Об этом он поведал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Мясников рассказал, что факторы риска онкологического заболевания можно обнаружить прямо на теле человека, даже не делая для этого специальных анализов. Именно поэтому на приеме врач всегда обязан внимательно осмотреть пациента.

«Исследования говорят, что если после осмотра больного и разговора с ним у вас нет диагностической концепции, то, скорее всего, на 90 процентов никакие анализы и компьютерные томографии вам не помогут», — пояснил Мясников.

Симптомами онкологического заболевания могут оказаться: темные пигментные пятна в области подмышек и под грудью, зуд и черный акантоз, сухость кожи. Однако также это может говорить о наличии у пациента сахарного диабета, гипотериоза или болезней гипофиза.

Кроме того, изменения ногтевой пластины также довольно часто свидетельствуют о развитии злокачественных опухолей.

По словам Мясникова, под ногтями вполне можно увидеть меланому. Например, метастазы от меланомы могут вызвать посинение под ногтем, а человек может даже и не подозревать об этом — думать что просто прищемил ноготь.

Другим признаком онкологического заболевания является плохое заживление ран. Помимо прочего папилломы на теле человека могут сигналоизировать о присуствии в организме онкогенных вирусов, которые, в свою очередь, провоцируют развитие опухолей.

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