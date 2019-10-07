Ашхабад, , 20:50 — REGNUM В государственном музее Туркмении проходит выставка «Родина чтит отважных», посвященная памяти жертв землетрясения, произошедшего в ночь с 5 на 6 октября 1948 года и полностью разрушившего туркменскую столицу.

Как отмечает пресс-служба музея, «благодаря заботам уважаемого президента, в счастливую эпоху могучего государства высоко чтится память жертв землетрясения — ежегодно на государственном уровне проводится день Памяти, как добрая традиция».

На выставке представлены ценности их хранилищ музея, сувенирные композиции туркменских ювелиров, а также фотографии Ашхабада и окрестностей до землетрясения и руин города — после, и фотографии оставшихся в живых после катаклизма, спасателей, медиков, солдат и служащих, оказывающих помощь пострадавшим.

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