Санкт-Петербург, , 17:47 — REGNUM В Ленинградской области запустят программу обновления дошкольных учреждений, по аналогии с успешной программой реновации школьных зданий, осуществляемой в регионе с 2015 года.

Детский сад Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщили 7 октября в пресс-службе правительства Ленобласти, в проекте областного бюджета на 2020−2022 годы впервые предусмотрены средства на новую программу для детских садов. В 2020 году на реновацию детсадов планируется потратить 336 млн рублей.

Это поможет сделать значительно более комфортными условия пребывания детей и работы персонала, увеличить количество мест за счет расширения помещений для групп, сократить очередь в детские сады.

«Решение о реновации детских садов было принято после успешной реализации программы реновации школ. Благодаря этой программе многие школы области не только преобразились с эстетической точки зрения, но и получили новое учебное оборудование», — заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Тем временем в Ленобласти продолжается строительство новых детских садов. В частности готовится к открытию детский сад на 190 мест в поселке Бугры на границе с Петербургом. Стоимость строительных работ составила 192,9 млн рублей. Финансирование осуществлялось с привлечением средств федерального бюджета в размере 65% от общей суммы. Детский сад рассчитан на работу восьми групп наполняемостью до 25 человек.

Строительство нового детского детсада на 190 мест началось и в городе Кудрово. Общая площадь здания — около 1,4 тыс. кв. метров на участке площадью 7 тыс. кв. м. В детсаду будет девять групп для детей в возрасте от 2-х до 7 лет. Детский сад появится в так называемом «Социальном квартале», где будут построены два детсада и школа. Завершить возведение дошкольного учреждения планируют в сентябре 2020 года.

В 2019 году в Ленинградской области вводится около 20 детских садов.

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