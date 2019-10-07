Москва, , 15:45 — REGNUM Большинство жителей России (64%) подвергают критике действующий в стране принцип презумпции согласия в вопросах донорства органов и тканей. Таковы данные Международного исследования STADA Group Health Report.

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Полагают неправильно, что каждый человек по умолчанию хочет быть донором органов, 61% опрошенных. При этом 20% граждан считают донорство органов своим долгом.

16% уверены, что в странах, где жители с рождения являются донорами «по умолчанию», уровень донорства более высокий.

На вопрос хотел бы граждане РФ стать донором органов, большинство (65%), что еще не приняли решение, как они бы распорядились своим правом.

Как сообщало ИА REGNUM, принцип презумпции согласия в вопросах донорства органов и тканей означает, что человек автоматически становится донором посмертно, если при жизни не выразил своего несогласия.

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