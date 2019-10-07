Москва, , 15:43 — REGNUM Власти Москвы проведут капремонт дома 1911 года постройки в Арбатском районе (ЦАО). Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра столицы 7 октября.

Капитальный ремонт Иван Шилов © ИА REGNUM

Здание в Малом Николопесковском переулке капитально отремонтируют.

Как отметили в Москомэкспертизе, в плане ремонта — работы по восстановлению различных покрытий. Среди них: расчистка фасадов, обработка антисептиком участков стен, подверженных промоканию (чтобы не образовалась плесень), оштукатуривание и окраска дома, замена красочного покрытия на металлических решетках окон. Кроме того, проект предусматривает создание новой системы наружного водостока и обновление металлической пожарной лестницы.

Также на ступенях первого этажа положат специальную противоскользящую накладку. Специалисты отремонтируют чердак, кровлю, подвал и лестничную клетку. Оконные блоки заменят. На новой входной двери установят домофон.

Проект капремонта согласован Москомэкспертизой. Архитектурный облик здания и планировка помещений в ходе работ не изменятся.